John Ewbank en Kelly Weekers verwachten tweede kindje

De twee waren de afgelopen dagen, samen met dochtertje Scottie, op vakantie in Lapland, maar zijn alweer toe aan hun ’volgende avontuur’, zoals Kelly het op Instagram omschrijft. „We kunnen niet wachten tot jij er bent, kleintje!”

Ook John deelt het babynieuws op het sociale medium. „We wilden vier vingers opsteken om te vertellen met hoeveel personen we hier op de foto staan, maar Kelly’s vingers waren bevroren en die van mij zaten in een want. Anyway... Zo trots en blij om aan te kondigen dat er weer een frutje onderweg.”

De voormalige Miss Nederland (2011) en John – die uit zijn huwelijk met Vivian Reijs dochtertje Day heeft – zijn al sinds december 2015 verloofd. Daarvoor was de liedjesschrijver en producer getrouwd met Ellemieke Vermolen.