’Patricia Paay, maak nog een plaat!’

Paay vertolkte donderdagavond het nummer Op me monnie van Famke Louise in het programma. Sindsdien regent het complimenten. Fans hopen op zijn minst dat ze meer met muziek gaat doen, of weer een plaat gaat maken.

De artieste, die vroeger deel uitmaakte van de succesformatie The star sisters, had al tien jaar niet gezongen voordat ze begon aan dit tv-avontuur. „Spannend”, reageerde ze op haar optreden bij RTL. Paay gaf aan wel eens iets te willen doen met een heel bekende dj. Maar vol voor de muziek gaan, dat lijkt nu niet aan de orde. Jammer, vond ook presentatrice Bridget Maasland, die opriep: „Doe het gewoon, Patries!”

Famke Louise maakte voor de gelegenheid een eigen versie van Paays hit Who’s that lady with my man.