Jandino voor het eerst in zes jaar weer op Surinaams podium

„Superblij dat ik na zes jaar weer naar Suriname mag gaan om op te treden”, schreef Jandino bij een foto van zichzelf op Schiphol. Optreden vindt hij leuk, maar hij kijkt vooral uit naar alle Surinaamse lekkernijen. „Maar waar ik echt oprecht echt, echt vrolijk van word is al het lekkere eten dat ik ga eten. Mi jesus, ik ga vreten!!”

Toch moet Jandino ook rekening houden met het feit dat hij in het nieuwe jaar begint aan de opnames van Bon Bini Holland 3. ”1 januari moet ik starten met een nieuw trainingsschema, want in maart starten de filmopnames, want mijn lichaam is nu echt niet klaar voor geen enkele film. Maar het is nog geeeeeen 1 januari, dus Suriname begin te koken want ik kom eraan.”