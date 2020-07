Evita-regisseur Alan Parker (76) overleden

Parker overleed vrijdagochtend na een lang ziekbed en laat zijn vrouw Lisa Moran-Parker, vijf kinderen en zeven kleinkinderen achter.

Geboren in Londen in 1944, begon hij zijn carrière in de reclame als tekstschrijver, maar studeerde al snel af voor het schrijven en regisseren van commercials. In 1974 regisseerde hij BBC-film The Evacuees waarvoor hij een Bafta won, de eerste van de zeven die hij in ontvangst mocht nemen.

In 1984 werd hij geëerd met de prestigieuze Michael Balcon Award voor zijn uitstekende bijdrage aan de Britse cinema. Voor Evita ontving hij een Golden Globe.

Andere bekende films van zijn hand zijn Midnight Express, Mississippi Burning, The Commitments, Angela’s Ashes en Birdy.