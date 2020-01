Sander Schimmelpennick heeft geen spijt van uitspraken over Yolanthe

Sander Schimmelpenninck ligt behoorlijk onder vuur. Ⓒ Hollandse Hoogte

Sander Schimmelpennick ligt na zijn vrouwonvriendelijke uitspraken over Yolanthe Cabau behoorlijk onder vuur. De Op1-presentator vergelijkt in de Zelfspodcast het uiterlijk van de voormalig voetbalvrouw met een kat die het syndroom van Down heeft. Spijt van zijn uitspraken heeft hij niet.