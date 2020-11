Deze figuren zijn te zien in oudejaarsspecial The Masked Singer

Ⓒ William Rutten/RTL

Fans The Masked Singer hoeven niet te treuren nu het tweede seizoen voorbij is: met Oud & Nieuw worden ze getrakteerd op een oudejaarsspecial waarbij vijf BN’ers te gast zijn in de show. Inmiddels is bekend welke figuren er mee zullen doen aan de geheimzinnige zangwedstrijd van RTL.