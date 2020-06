Matthijs van Nieuwkerk: ’Zo’n rare tijd gehad’

Van Nieuwkerk sprak in een zaal met minder dan dertig mensen, onder wie zijn vrouw Karin en De wereld draait door-tafelheer Marc Marie Huijbregts: „Het doet me ontzettend veel plezier, ik ben trots. En het komt me eerlijk gezegd ontzettend goed uit. Ik heb zo’n rare tijd achter de rug. We maakten vijftien jaar lang een programma. Het was mijn leven en ik heb me er zo druk om gemaakt. Toen waren de laatste drie weken in coronatijden.”

De laatste uitzending, na vijftien jaar, was op 27 maart. „Het was een mooie finale. André van Duin zong La Boheme, dat zie ik nu voor het eerst terug. Die vrijdag gingen Marc Marie, mijn grote vriend wapenbroeder op vrijdag, mijn vrouw Karin en ik naar huis. Daarna heb ik nooit meer iemand van de redactie gezien.”

„Deze prijs versnipper ik in zoveel stukjes als er mensen in al die jaren hebben gewerkt. Ik zat de afgelopen maanden in mijn boerderij, de restaurants waren dicht en ik kon niemand ontmoeten. Het klinkt betrekkelijk stom, maar ik had het best wel zwaar. Toen belde mijn vader dat ik de Ere Zilveren Nipkowschijf had gewonnen. Ik was blij, ik sta in in een rijtje waar ik ongelooflijk trots op ben.”

Onder meer Mies Bouwman, Van Kooten en de Bie, Sonja Barend en André van Duin gingen Van Nieuwkerk voor. Samen met Igor Misev komt Van Nieuwkerk in januari met een nieuw programma. „Dit is een oeuvreprijs, maar ik ben nog niet uitgepraat.”