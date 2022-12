Wordt Henry Cavill dan de nieuwe James Bond?

Cavill liet donderdag via Instagram weten dat hij na een overleg met de bazen van DC, James Gunn en Peter Safran, toch niet opnieuw in de huid van Superman kruipt. Eerder stapte hij ook al uit Netflix-serie The Witcher. Er werd toen vermoed dat dat was omdat hij zich op zijn rol als Superman moest focussen, maar ook nu die niet doorgaat, keert hij niet terug bij The Witcher, meldt Variety.

Zou dat dan betekenen dat hij nog een ander project op stapel heeft, namelijk de rol van James Bond? Daarover speculeren fans op sociale media volop. De boekingskantoren zien zijn kansen ook stijgen. Volgens Metro staat de 39-jarige ster bij hen inmiddels op de tweede plaats als favoriet voor de rol.

Bovenaan staat echter nog steeds de 32-jarige Kickass-acteur Aaron Taylor-Johnson. Woordvoerder van de boekingskantoren Lee Phelps spreekt van een twist als het gaat om de plotselinge kans voor Cavill om zich 007 te mogen noemen, die volgens hem binnen een dag is verdubbeld. „Gokkers rekenen erop dat hij er nu de tijd voor heeft in zijn schema.”

Andere namen die genoemd werden, maar minder kans lijken te maken, zijn Tom Hardy, Rege-Jean Page en Richard Madden.