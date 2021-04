Dave Grohl en dochter nemen nummer op

Op Instagram legt Dave uit dat hij verre familie is van D.J. Bonebrake, de drummer van X, en daarom een cover wilde opnemen. In 1992 kreeg hij een brief van zijn oma waarin ze schreef over de mogelijke familieband. „Ik vond het een beetje vreemd dat mijn 83-jarige grootmoeder enige aandacht zou schenken aan de tour van X, maar bij nader inzien merkte ik dat ze de naam van een van de bandleden in het artikel had omcirkeld, D.J. Bonebrake. Ik realiseerde me al snel waarom dit artikel haar aandacht had getrokken” aldus Grohl die verder gaat door te zeggen Bonebrake de meisjesnaam van zijn grootmoeder was.

Pas in 2007 vond er uiteindelijk een ontmoeting plaats tussen Grohl en Bonebrake na een optreden van Foo Fighters. „Na de show werd D.J. naar de kleedkamer gebracht waar mijn moeder, mijn zus en ik zaten. Toen hij door de deur kwam, stonden we allemaal op om hem hartelijk te begroeten als een lang verloren familielid, waarbij we elk uiterlijk kenmerk inspecteerden, wanhopig op zoek naar de voor ons zo kenmerkende kin of voorhoofd”, gaat hij verder. „We hadden lange gesprekken over verre familieleden en onze historische stamboom, en tegen het einde van de avond voelden we ons wat meer met elkaar verbonden.”

Toen hij klaar was met de opnames voor zijn documentaire What Drives Us en de opnames terugkeek, realiseerde hij zich dat hij graag meer wilde doen met zijn connectie met D.J. „Ik wilde een nummer opnemen dat niet alleen een eerbetoon zou zijn aan de mensen en de muziek die mij hebben geïnspireerd om muzikant te worden, maar ook als eerbetoon aan mijn lange familiegeschiedenis. Het voelde zo goed om het eerste nummer dat Violet en ik samen opnemen een eerbetoon te laten zijn aan onze Bonebrake-erfenis.”

Nu de cover af is, kan Grohl haast niet trotser zijn. „We hadden een glimlach van oor tot oor. Het was een moment dat al het muzikale te boven ging. Een levensmoment dat ik voor altijd zal koesteren. Een familiemoment.”