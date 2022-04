Laura Ponticorvo ’megatrots’ op haar lichaam na de bevalling

„This is me now… Ik hou van gezond leven, gezond eten en me fit voelen maar ik heb totaal geen zin meer om iedere dag in de sportschool te hangen om weer helemaal strak in het pakkie te worden”, schrijft Laura bij een aantal foto’s in bikini. „Had dit vroeger nooit verwacht maar ik ben nu gewoon mega trots op mijn lichaam. Mijn lichaam heeft een mini mensje gemaakt en wil nu nooit meer streven naar die sixpack.”

Laura schrijft dat ze het wel belangrijk vindt om zich fit te voelen. Daarom doet ze veel aan wandelen en dansen. „Er is geen perfect schoonheidsideaal vind ik… zolang jij lekker in je eigen vel zit met een maatje minder of een maatje meer en tegen jezelf durft te zeggen: ’I feel good’, dan straal je dit uit en ben je gewoon perfect.”