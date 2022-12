Premium Het beste van De Telegraaf

Zo rijk is de emir van Qatar

Nu Nederland vrijdag in de kwartfinale tegenover Argentinië staat, lijken de mensenrechtenschendingen door Qatar even aan de kant gezet om plaats te maken voor de Oranjegekte. Dat Qatar het WK in de wacht wist te slepen ondanks de reputatie van het landje, is mede te danken aan de inspanningen van het hoofd van de staat, emir Tamim bin Hamad al Thani. Het immense vermogen van zijn familie van meer dan 300 miljard dollar hielp wellicht ook mee. De sjeik heeft al eerder laten zien dat voor geld alles te koop is...