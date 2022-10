B&B Vol Liefde-Denise zet B&B in Spanje te koop voor 2,7 miljoen euro

De realityster ging zo’n zes jaar geleden het avontuur aan in Spanje om de B&B van haar oom op te zetten. Nu begint ze ’met dubbele gevoelens’ aan een nieuw hoofdstuk in haar leven. „Wat een avontuur was dit. Een groot leegstaand gebouw, achttien lege appartementen, zonder functie. Wat een kans en mogelijkheden zag ik! Alles is gelukt: Alpujarra Secret is uitgegroeid tot een prachtige toeristische onderneming.”

Denise is dan ook enorm trots op zichzelf en dankbaar voor de kans die ze gekregen heeft. Hoewel het een ’bijzondere ervaring’ is geweest, kriebelt het nu wel weer om iets nieuws te ondernemen. „Als iets helemaal staat, is het voor mij tijd om iets nieuws op te zetten. Ik voel dat het nu die tijd is. Het is moeilijk om los te laten, maar een nieuw project starten hier in Spanje... daar heb ik ook onwijs veel zin in.”

Terwijl Denise de komende tijd nog wel in Spanje blijft vertoeven, is ze naar eigen zeggen klaar om Alpujarra Secret over te dragen aan een ’nieuwe geweldige ondernemer’. Volgens Idealista, de Spaanse Funda, is de vraagprijs voor de bed & breakfast 2,75 miljoen euro.