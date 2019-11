Katja trekt zich een tijdje terug

Op Instagram laat Katja haar volgers weten dat ze de komende tijd niet op sociale media te vinden zal zijn. Bij een foto van zichzelf in de natuur schrijft ze: „Je terugtrekken uit het leven is iets dat je elke dag zou kunnen, wellicht zou moeten doen. Het voltooit de beweging waar het ten volle deelnemen aan het leven slechts een onderdeel van is. Ik zit een paar weekjes in een prachtig yogaretreat, dus vanuit mij vooral even stilte.”

In het Vlaamse televisieprogramma Gert Late Night deed de actrice een aantal weken geleden boekje open over haar seksleven. Op de vraag wat het maximum aantal mensen is met wie de 44-jarige RTL-ster, die aangaf dat ze zowel met mannen als vrouwen het bed deelt, en haar echtgenoot Freek van Noortwijk seks hebben gehad, antwoordde ze. „Hoeveel zouden er passen in een jacuzzi? Eén, twee, drie, vier... ja, zoiets als zeven.”

Openheid

Kort na haar uitspraken liet Katja weten dat ze door alle ontstane tumult heeft besloten niets meer over haar seksleven te zeggen. „Ik ben open over veel dingen in mijn leven omdat ik daarmee een statement wil maken; de geldende norm moet niet verward worden met de waarheid. Het is gezond de status quo te bevragen en nieuwe mogelijkheden te onderzoeken. Ik denk dat dat voor veel mensen een bevrijding zou zijn. En tenslotte: ik besef dat mijn openheid niet altijd fijn is voor een aantal mensen waar ik van hou. Dit was dus het laatste dat ik in het openbaar gezegd heb over ons seksleven”, besloot ze.

Ook Freek liet na alle ontstane ophef van zich horen. „Weet je wat het is, alles wat wij erover zeggen wordt uit zijn verband getrokken”, reageerde de chefkok in Shownieuws. „En je kan nog zo van mening zijn dat je vrij wil zijn over dingen, maar als het ongenuanceerd en uit zijn verband getrokken wordt dan schiet het zijn doel voorbij en is het vooral provocatief in plaats van iets waar je gewoon oprecht in gelooft.”

Gelukkig hoeven fans van Katja haar niet lang te missen. Vanaf 8 november is ze te zien in de vijfdelige kerstserie Kerst bij Koosje op Videoland.