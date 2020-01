Aerosmith-drummer mag ook van rechter niet optreden bij Grammy’s

Joey, die al sinds het begin van Aerosmith vijftig jaar geleden bij de band zit, raakte vorig voorjaar geblesseerd en miste daardoor meerdere concerten. Toen de 69-jarige drummer eind vorig jaar terug wilde keren, moest hij van de band auditie doen. Volgens Joey besloten zijn bandgenoten toen dat hij nog onder de maat presteerde.

De drummer wilde graag zondag weer optreden tijdens de Grammy Awards, maar dat werd geweigerd. Hierop stapte Joey vrijdag naar de rechter omdat de band daarmee contractbreuk zou plegen. De rechter was het echter eens met zijn Aerosmith-collega’s omdat er onvoldoende tijd zou zijn om nog samen te repeteren voor het concert.

Niet klaar

Zanger Steven Tyler, gitarist Joe Perry, basgitarist Tom Hamilton en gitarist Brad Whitford lieten dinsdag in een verklaring weten dat ze de drummer vorig jaar al meerdere keren terug hadden gevraagd. „Joey Kramer is onze broer en zijn welzijn is ontzettend belangrijk voor ons. Hij is de afgelopen zes maanden echter - naar eigen zeggen - emotioneel en fysiek niet in staat geweest met de band op te treden. We hebben hem gemist en hem meerdere keren aangespoord om weer met ons te komen spelen, maar hij was daar niet klaar voor.”

Kort voor het Grammy-optreden zou Joey pas hebben laten weten dat hij toch mee wilde doen, maar dat vond de band geen goed plan. „We zouden hem, onszelf en onze fans een slechte dienst bewijzen als we hem zouden laten spelen zonder genoeg tijd om voor te bereiden en te repeteren.”