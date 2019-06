Di-rect nog in race voor Gouden Notekraker

Ook Michelle David & the Gospel Sessions, San Holo, Thomas Azier en Willem maken geen kans meer op de vakprijs, die op 24 september wordt uitgereikt in Paradiso in Amsterdam. De laatste drie genomineerden voor de Zilveren Notekraker, een aanmoedigingsprijs voor aanstormend talent, zijn Jeangu Macrooy, Luwten en Thijs Boontjes. Onder anderen Donnie, Altin Gün, Son Mieux en Suzan & Freek kregen in de eerste ronde niet genoeg stemmen van hun collega’s.

De Notekrakers zijn vakprijzen die worden uitgereikt aan muzikanten en artiesten. Collega-musici stemmen hiervoor op hun favoriet. Vorig jaar ging de Nederlands-Portugese singer/songwriter Magda Mendes met de Gouden Notekraker naar huis. De Zilveren Notekraker ging toen naar Nina June.