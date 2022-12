Stevie Nicks staat stil bij overlijden ’beste vriendin’ Christine McVie

Christine McVie en Stevie Nicks waren veel meer dan collega’s, zo schrijft de zangeres in een brief aan haar overleden vriendin. „Een paar uur geleden heb ik te horen gekregen dat mijn beste vriendin in de hele wereld sinds 1975 overleden is”, schrijft Nicks. „Ik wist zelfs niet dat ze ziek was… tot zaterdagavond.”

Het was haar plan om naar Londen af te reizen om bij McVie te zijn. „Maar we kregen te horen dat we moesten wachten. Sinds zaterdag speelt een lied in mijn hoofd, opnieuw en opnieuw. Ik dacht dat ik het voor haar zou kunnen zingen, dus doe ik dat nu.”