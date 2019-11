Nooit meer Ranking the Stars voor Mariska van Kolck

„Ik weet dat het grappig bedoeld is. Ik deed mee omdat mijn zoon zei: 'Dat is leuk, mam'. Maar ik vind het helemaal niet leuk om te zeggen tegen een ander: jij staat op plek zoveel omdat je niet te vertrouwen bent”, liet Mariska woensdag weten in een interview op NPO Radio 2.

In 2014 kwam Mariska tijdens de opnames van het programma in aanvaring met cabaretier Richard Groenendijk, die zei dat zij ’haar kinderen zou verkopen voor tien minuten zendtijd bij Omroep Drenthe’.

Kinderen zijn sowieso Mariska’s zwakke plek: „Ik heb de afgelopen decennia wel geleerd een olifantenhuid te hebben: ik weet dat ik een target ben, mijn leven gaat wel door. De mensen die mij kennen weten prima wat ze aan mij hebben. Maar ik heb ook kinderen.”