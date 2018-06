Conrad Murray: 'Laatste waarschuwing aan Jacksons'

Conrad, die in 2011 werd veroordeeld tot vier jaar cel voor de dood van de King of Pop, wil absoluut niet getuigen in de rechtszaak tegen concertpromotor AEG.

"Stop alsjeblieft. Dwing mij niet te getuigen", zegt Murray in een voicemail-bericht, dat in handen is van de Amerikaanse entertainmentsite TMZ. "Laat dit de laatste waarschuwing aan beide partijen zijn. Beschouw dit als een nucleaire waarschuwing. Genoeg is genoeg."

De Jackson-familie claimt dat de concertpromotor Conrad had ingehuurd, maar de arts niet goed in de gaten heeft gehouden. Murray, die door de familie van de wijlen zanger is opgeroepen om te getuigen, beweert al lange tijd dat hij over zeer gevoelige informatie beschikt die het verloop van de rechtszaak tussen de nabestaanden van Jackson en AEG kan beïnvloeden. Het zou gaan over de relatie tussen MJ en zijn familie, maar meer wil de arts er niet over kwijt.

De concertpromotor ontkent Murray te hebben aangesteld en is van mening dat Michael zelf verantwoordelijk was voor zijn dood. De arts zou kunnen verklaren wie hem heeft aangenomen, maar ontsnapte aan de getuigenis door te beweren dat het nadelig zou kunnen zijn voor toekomstige rechtszaken.