Lekkende borsten, rugpijn en ander leed: deze sterren dumpten hun siliconen

V.l.n.r.: Yolanda Hadid, Heidi Montag, Crystal Hefner, Pamela Anderson en Victoria Beckham. Ⓒ Getty Images

Chrissy Teigen is dolgelukkig dat ze eindelijk afscheid kan nemen van haar borstimplantaten. Naar eigen zeggen wil ze gewoon weer een jurk in haar eigen maat kunnen dragen. Hoewel het praten over plastische chirurgie nog steeds een taboe lijkt onder de sterren, zijn er toch een aantal dames die haar voor zijn gegaan.