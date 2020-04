Jeangu Macrooy: ’Ik heb me in jaren niet zó rustig gevoeld’

„Ik was letterlijk tot stilstand gekomen. Het was zó’n heftige koersverandering dat ik even niets moest doen om het allemaal weer op een rijtje te krijgen”, vertelt Jeangu in een interview met Trouw. „Het voelt stom om dit te zeggen maar toch: langzaam maar zeker drong tot me door dat die nieuwe werkelijkheid me ook van veel stress had verlost. Het is zeker vier jaar geleden dat ik me zó rustig heb gevoeld.”

Hoewel zijn agenda vanwege de coronacrisis plotseling vrijwel leeg is, biedt deze periode ook mogelijkheden, zegt de zanger. „Deze tijd geeft me ruimte om te creëren, om na te denken over het leven, om terug te gaan naar de essentie.” Hij vraagt zich dan ook wel eens af of hij niet als vrijwilliger aan de slag zou moeten. „Als ik zie wat anderen doen in de samenleving, hoe zorgverleners letterlijk de levens van anderen redden... Tegelijkertijd zie ik hoe mensen troost putten uit literatuur of muziek. Misschien dat ik op die manier, indirect, ook mijn bijdrage lever.”

Hoewel Jeangu er flink van baalt dat hij niet kan optreden, zit hij allerminst bij de pakken neer. „Het ligt niet in mijn aard om me druk te maken om dingen die ik toch niet kan veranderen.”