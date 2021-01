Hitserie Peaky Blinders stopt ermee

Peaky Blinders gaat over de gelijknamige bende die net na de Eerste Wereldoorlog actief was in Birmingham. De hoofdrol wordt gespeeld door Hollywoodster Cilian Murphy. De eerste vijf seizoenen staan, nadat deze eerst te zien waren bij de BBC, op Netflix.

De opnames van het laatste seizoen werden afgelopen jaar flink vertraagd door de coronacrisis. Deze reeks zal naar verwachting eind 2021 of zelfs pas in 2022 te zien zijn.