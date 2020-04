Oostenrijkers roepen IJsland uit tot winnaar alternatief Songfestival

Het IJslandse liedje Think About Things was de afgelopen maanden een van de favorieten voor de eindzege in Rotterdam. Het aanstekelijke nummer ging al viral na de nationale voorrondes.

Daði og Gagnamagnið won dinsdag de eerste Oostenrijkse show, waarin ook Nederland was ingedeeld. Jeangu Macrooy eindigde met zijn Grow op de tweede plaats met slechts vier punten achterstand.

De tweede show op donderdag werd gewonnen door Malta en zaterdag gaven de Oostenrijkse juryleden hun eigen land de meeste punten. Het publiek mocht daarna uit de drie winnaars hun favoriet kiezen.

De tienkoppige jury bestond volledig uit voormalig Oostenrijkse Songfestivalkandidaten. Onder meer Conchita Wurst, winnaar in 2014, deelde punten uit.