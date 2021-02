Carole Baskin: ’Ik ben zo klaar met praten over Tiger King!’

De dierenactiviste vertelde dat ze erg teleurgesteld was in het eindresultaat en dat ze alleen had meegewerkt aan de serie omdat de makers hadden beloofd iets groots neer te zetten. "De dag dat ik het keek, dacht ik: waar gingen deze afgelopen vijf jaar over? Dit was niets zoals ze zeiden waar ze aan werkten", aldus Baskin. "Ik ben zo klaar met praten over Tiger King!"

In de serie stond de jarenlange strijd tussen Baskin en dierentuinhouder Joe Exotic centraal. Baskin probeerde de deuren van zijn dierenpark te sluiten en Joe zette op zijn beurt zijn vraagtekens bij de mysterieuze verdwijning van haar man. De ruzie tussen de twee liep steeds hoger op.

Exotic zit momenteel een celstraf uit voor onder meer het beramen van moord op Baskin.