’Andrew Tate probeerde voormalig Playboy-model naar Roemenië te lokken’

Door Onze redactie Kopieer naar clipboard

Ⓒ ANP/HH

Voormalig Playboy-model Carla Howe (32) is opgelucht dat ze nooit op de uitnodiging van Andrew Tate is ingegaan om naar Roemenië te komen. De blondine is vreselijk geshockeerd dat er na de arrestatie van Andrew en zijn broer Tristan sprake lijkt te zijn van zes vrouwen die tegen hun wil werden vastgehouden in de villa van de broers. Daar zouden ze zijn gedwongen tot diverse ’werkzaamheden’ als webcammeisje.