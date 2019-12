Arthur Hofmeester als circusscout

Het Eradze ballet hangt aan fleurige linten onder de nok van het Koninklijk Theater Carré. Ⓒ Foto Elena Blednykh

Het Wereldkerstcircus staat voor de 35stekeer in Carré. Liefhebber van het eerste uur Arthur Hofmeester is vanaf het begin betrokken bij dit ’betoverende evenement’. Inmiddels heeft hij een neus voor talent: „Soms is de uitvoering nog belangrijker dan de act zelf.”