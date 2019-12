Arthur Hofmeester als Wereldkerstcircus - scout

Het Eradze ballet hangt aan fleurige linten onder de nok van het Koninklijk Theater Carré. Ⓒ Foto Elena Blednykh

Als jongetje van vier werd Hofmeester al gegrepen door het mystieke dat rond een circus hangt. „Toen bij ons in de Watergraafsmeer Circus Mullens zo ongeveer in de achtertuin - er zat enkel een hek tussen - werd opgebouwd, kon ik naar niets anders kijken. De kleuren, het geluid, de dieren. Ze kwamen, om vervolgens na een aantal weken als in een sprookje zomaar weer te verdwijnen. Dat wekte mijn nieuwsgierigheid.”

Circuskoning

Dat hij circuskoning Henk van der Meijden tegen het lijf liep, was dan ook niet zo gek. „Als voorzitter van de Club van circusvrienden was ik gelijk onder de indruk van de bevlogenheid van Henk en zijn toenmalige compagnon Wout van Liempt en later ook diens zoon Kees. Zij waagden het om in 1979 en 1983 het Russisch Staatscircus naar Carré te brengen, wat gelijk een daverend succes bleek.”

Arthur Hofmeester

„Gesterkt door voormalig Carré-directeur Bob van der Linden en zijn adjunct Hubert Atjak, die het succes en enthousiasme van de heren natuurlijk proefden, werden op 18 december 1985 voor het eerst de paarden van Fredy Knie jr naar het Amsterdamse theater gebracht. Daarmee werd de traditie van het Wereld Kerstcircus geboren”, vertel Hofmeester.

Net als Van der Meijden, diens vrouw Monica en hun dochter Elisa, reist Hofmeester nog steeds Europa door op zoek naar de beste acts. „Henk belt mij regelmatig voor advies. En ook als ik een optreden zie waarvan ik denk: dat hoort thuis in Carré, laat ik natuurlijk van mij horen. In die zin ben ik eigenlijk een scout van het circus”, concludeert hij.

Gedurfd en gewaagd, maar in grote harmonie met hun spel van liefde en haat. Yves & Ambra, trapezeartiesten met oog voor dramatiek, verrichten een uitzonderlijke pas de deux hoog boven de piste van het Wereldkerstcircus. Ⓒ Foto Stardust Circus International

Volgens Hofmeester is het Wereldkerstcircus tot op de dag van vandaag een daverend succes en komt dat voornamelijk doordat de lat zo hoog ligt. „Technisch zijn de acts van een heel hoog niveau, maar ook de aankleding, de presentatie, de muziek van de waanzinnige band. Het totaalplaatje moet kloppen. Voor Henk is een taart met drie kersen erop nog niet genoeg. Er moet altijd nog een vierde bij kunnen.”

Jongleur

„Een van die meesterlijke acts is die van Michael Ferreri”, vertelt Hofmeester enthousiast. „Een jongleur die eigenlijk eens mee zou moeten doen aan een talentenjacht. Met slechts wat balletjes die vanuit de nok vallen, pakt hij de hele zaal in. Het gemak van de uitvoering is niet te evenaren.”

Anastasia Makeeva wilde persé haar carrière aan de trapeze beëindigen in Carré. Ⓒ Foto

„Of Anastasia Makeeva, een jonge Russische vrouw met een dansachtergrond. Zij zet in haar eentje iets elegants neer terwijl ze in twee doeken onder het plafond van Carré hangt. In een rood jurkje dat zwiert, zwaait en wappert, brengt zij een bepaalde dramatiek over waar je wel naar moet blijven kijken. Voorlopig voor de laatste keer. Makeeva gaat studeren en wilde per se haar carrière aan de trapeze beëindigen in Carré”

Jubileum

„Special voor dit jubileum is het Wereldkerstcircus een samenwerking aangegaan met Gia Eradze van het Circus uit Moskou. Met uitbundige balletten omkleed hij diverse nummers met als hoogtepunt de finale waarbij honderd artiesten de piste van Carré zullen vullen.”

De balletten van de Georgische circuschoreograaf en regisseur Gia Eradze (41) van het Royal Circus Moskou, geven het 35 jarig jubileum van het Wereldkerstcircus een unieke glans. Ⓒ Foto Stardust Circus International

Hofmeester raakt niet uitgepraat over het programma en kijkt dan ook reikhalzend uit naar de kerstshow die donderdag in première gaat. „Het Wereldkerstcircus is meer dan circus alleen. Het theater, maar ook poëzie. En wat misschien nog wel het belangrijkste is: het is met liefde en passie gemaakt. Dat voel je als je in het theater zit.”

Het Wereldkerstcircus is van 19 december t/m 5 januari te zien. Info: www.carre.nl