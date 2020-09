Demi Lovato dankbaar in leven te zijn

Lovato, die altijd openhartig is geweest over haar geestelijke gezondheidsproblemen, vertelde donderdag tijdens haar toespraak op World Suicide Prevention Day over de strijd die zij tot nu toe heeft geleverd. „Ik heb te maken met depressies en zelfmoordgedachten sinds ik zeven jaar oud was, dat is iets waar ik al heel vaak over heb gesproken. Ik heb het er al jaren over en dus neem ik een dag als vandaag niet lichtjes op. Ik had net zo goed iemand kunnen zijn die interview vandaag niet meer had kunnen hebben”, verklaarde ze. „Ik ben dankbaar dat ik de steun en het team om me heen heb gehad om me door deze tijd heen te helpen.”

Demi erkende dat mensen zeer duistere gedachten kunnen hebben door hun geestelijke gezondheid, maar drong erop aan dat ze niet moeten zoeken naar een ’permanente oplossing’ om van die gevoelens af te komen. „En ik wil dat iedereen weet dat ik weet hoe het is, ook voor jou wordt het beter”, vervolgde ze. „Het kan heel, heel duister zijn, maar we moeten niet vergeten dat we geen permanente oplossing moeten zoeken voor een tijdelijk probleem. Net als dat geluk vluchtig kan zijn, geldt dat ook voor verdriet. We moeten die hoop vasthouden en blijven vechten... Als ik de dag door kan komen, kan jij dat ook. We doen dit samen, ik steun je en het komt weer goed.”

Heeft u hulp nodig? Neem dan contact op met de hulp- en preventielijn ’Zelfmoord? Praat erover’. Tel: 0800-0113 of www.113.nl