Maarten van Rossem ging ondanks coronabesmetting de straat op

„Ik moet je bekennen dat ik enkele malen in het duister ’s avonds een wandelingetje heb gemaakt en heel grote afstand heb gehouden van eventueel door mij te besmetten personen, dus ik dacht: dat kan er wel mee door”, aldus Van Rossem.

De historicus en tv-persoonlijkheid die momenteel weer in De Slimste Mens te zien is, liet wel weten dat hij er de eerste dagen behoorlijk grieperig van was. Zijn echtgenote Winnie heeft overigens nergens last van gehad. Direct nadat Van Rossem hoorde van zijn positieve test, zijn de twee apart gaan slapen.

’Voordringen’

De 78-jarige Van Rossem had eerder in zijn eigen podcast verteld dat hij zonder oproep een vaccinatie voor hem en zijn vrouw had geregeld door naar de GGD te bellen. Dat ’voordringen’ kwam hem destijds op kritiek te staan van coronaminister Hugo de Jonge en demissionair premier Mark Rutte. Zij vonden dat iedereen gewoon op zijn beurt moest wachten.