RuPaul staat stil bij overleden Drag Race-kandidaat George Ward (28)

RuPaul noemt Ward, beter bekend onder zijn drag-naam Cherry Valentine, „een heldere ster en een lief mens”. „Hij zal voor altijd in onze harten blijven.”

De familie van George Ward liet via een verklaring weten dat hij afgelopen zondag is overleden. „Ons leven zal nooit meer hetzelfde zijn. We begrijpen hoeveel er van hem gehouden wordt en hoeveel levens hij heeft geïnspireerd. Het enige wat we vragen is jullie geduld en gebeden in deze tijd.”