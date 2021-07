Prinses Beatrix gaat op in kunst en kleur

Koningin Beatrix geniet zichtbaar van het kleurrijke werk van Hadassah Emmerich. Ⓒ Foto ANP

Prinses Beatrix kent het Paleis op de Dam vanzelfsprekend op haar duimpje. Maar woensdag keek zij toch haar ogen uit. In de troonzaal werd ze verrast door een reusachtig familieportret van haar gezin, die van haar zussen en verre voorouders. Ook het Koninklijk Appartement, de werkkamer van haar zoon in Amsterdam, was onherkenbaar veranderd vol glitterstenen. En in de Mozeszaal prijkte een driedimensionaal schilderij waarin de prinses geheel in kleur leek op te gaan.