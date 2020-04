Radio 538 duikt eigen geschiedenis in met hitlijst

De lijst, die tot en met donderdag te horen is, is samengesteld door de luisteraars. Rihanna is de meest succesvolle artiest in de lijst met negen noteringen. Ze wordt op de voet gevold door BLØF, de Zeeuwse band staat met acht hits genoteerd.

Voor Frank Dane is Living On A Fantasy uit 1993 van Any Questions een typische 538-hit. „Toen Radio 538 net begonnen was, kon je het nog niet overal ontvangen. Je moest kabels en snoeren doortrekken naar de antenne van de wekkerradio om iets te horen van de zender. Je moest dus echt je best doen om 538 te luisteren. De uitleg over het aansluiten van 538 werd gedaan met dít nummer op de achtergrond. Daarom is dit voor mij hét nummer dat bij 538 past”, zegt Frank.

Sander Lantinga kiest voor Hootie & The Blowfish met Only Wanna Be with You. „Dit nummer komt uit 1994 en gaat als een rode draad door m’n leven: tijdens mijn bruiloft, de geboorte van mijn kinderen… Het is een band die niemand kende, maar die ik mijn hele leven heb gevolgd. We draaien deze track dan ook regelmatig in De Coen en Sander Show. Je kan ’m luisteren in de zomer, in de herfst, in de winter en in de lente, het past altijd. Het is als m’n tweede huwelijk”, zegt Sander.