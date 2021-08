Lily James zat dagelijks drie tot vijf uur in de visagie om Pamela Anderson te worden

De transformatie van Lily naar Pamela duurde iedere dag „tussen de drie en vijf uur voordat we begonnen met filmen”, zegt Moe. Volgens de haarstylist zijn er tijdens de productie in totaal maar liefst 25 pruiken gebruikt. „Iedereen, van Seth Rogen tot Nick Offerman en Taylor Schilling, droeg een pruik, omdat we hen moesten transformeren in nieuwe personages.”

Sebastian Stan, die in de serie de rol van Pamela’s ex-man Tommy Lee speelt, draagt geen pruik en is gewoon met zijn eigen haardos te zien. „We moesten voor hem wel een keratinebehandeling toepassen. Ook werd zijn haar iedere paar weken gekleurd.”

De serie gaat over de relatie tussen de Baywatch-ster en de drummer en richt zich onder meer op de befaamde sekstape die het koppel in 1995 maakte tijdens hun huwelijksreis. Seth Rogen speelt de man die de tape stal en openbaar maakte. De bedoeling is dat de achtdelige reeks in februari 2022 uitkomt.