Chazia kon niet leven met ‘Char, het Medium’

De presentatrice, die al enige tijd niet meer op tv te bewonderen was, is één van de BN’ers in Ranking the Stars. Toen zij in Kees Tols lijstje op nummer drie werd gezet als de persoon die alles in de strijd gooit voor haar carrière, was dat tegen het zere been.

“Ik heb vlak voor een nieuwe serie met Char bedankt voor de eer”, vertelt ze aangeslagen. “Daar heb ik een hoge prijs voor betaald. Ik weet dat dit niet het programma is om aan je imago te werken, maar ik heb mezelf op tien gezet. Alles wat je zegt is grappig, maar ik herken mezelf er niet in.”

Chazia vertelt dat toen ze begon met de opnames van ‘Char, het Medium’ het nog ging om tamelijk onschuldige verhaaltjes als een man die ooit ruzie had met zijn broer en van Char wilde weten of hij het hem vergeven had. “Maar op een gegeven moment ging het over baby’tjes die vergeten werden op de achterbank de auto en stierven. Ik had het gevoel dat een tv-show niet de setting was voor dat soort zaken. Ik denk wel dat er misschien emoties zijn die niet verkocht moeten worden…”

Toen Chazia zich terugtrok, nam Sylvana Simons de presentatie van ‘Char, het Medium’ over.