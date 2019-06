Zoon Mandy Huydts slachtoffer van zinloos geweld

„Ik ben boos en verdrietig! Eén van je ergste nachtmerries is dat je kind slachtoffer wordt van zinloos geweld!”, begint ze haar bericht. Ze schrijft dat Thomas in Amsterdam is beroofd van zijn geld en horloge. „En omdat hij zijn telefoon niet wilde loslaten, hebben ze hem ook nog een gebroken neus geschopt... Hij kon niets en omstanders deden ook niet veel.”

Huydts vertelt dat haar zoon behoorlijk is toegetakeld. „En waarom? Gelukkig neemt de politie het hoog op. Schering in inslag onze hoofdstad op dit moment! Uit de MRI blijkt gelukkig dat er geen inwendige schade is. Degene die Thomas kennen weten dat het een hele rustige jongen is. Hij stond alleen op de verkeerde plek.. Ik voel me hevig gefrustreerd! In deze tijd leven we...”, besluit ze met een paar huilende emoticons.

Onlangs was Mandy Huydts nogte zien als lid van de 100-koppige jury in het televisieprogramma All Together Now.