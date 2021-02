Oud-hockeyster Maartje Paumen en vriendin moeder geworden van zoon

Lezerscolumn

Gescheiden door corona: ’Ik ben oververmoeid’

Maud Van Leeuwen (24) luidt de noodklok. Het leven zonder de liefde van je leven, omdat hij of zij toevallig in het buitenland woont, is ondragelijk geworden. Door corona is er een algeheel vliegverbod voor Zuid-Amerika, Zuid-Afrika en het VK waardoor Maud en haar Kevin elkaar lange tijd niet kunnen...