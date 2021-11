’Alec Baldwin dreigde regisseur comedy 30 Rock in elkaar te slaan’

In het boek, The 30 Rock Book: Inside the Iconic Show, from Blerg to EGOT, bespreken verschillende oud-medewerkers van de serie de gang van zaken achter de schermen.

Volgens The New York Post vertelt een editor in het boek dat regisseur Adam Bernstein tijdens de opnames van het eerste seizoen zijn twee duimen omhoog stak om het camerabeeld van een scène met Baldwin te bepalen. Om onbekende redenen zou dit de acteur enorm boos hebben gemaakt. Baldwin zou tegen Bernstein hebben gezegd dat hij hem in elkaar zou slaan als hij dit nog één keer zou doen.

Contractbesprekingen

Volgens de schrijver van het boek maakte Baldwin het de producenten ook moeilijk in contractbesprekingen. De acteur zou zich nooit voor een heel seizoen willen vastleggen en dreigde geregeld met opstappen.

Pas na meerdere seizoenen leek Baldwin de lol te vinden in 30 Rock, waarin hij zenderbaas Jack Donaghy speelde. Hij zou zelfs hebben ingestemd met een salarisverlaging om het programma langer te kunnen laten doorlopen.