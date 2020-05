Ollolai-winnaars Marije en Ovan hebben Italiaanse droom opgegeven

Het stel dat 20.000 euro won in de finale van het programma stortte zich na de opnames al snel op de verbouwing van het pand in het Sardijnse dorp Ollolai. Naast de bed & breakfast wilde het duo zich ook op hun modelabel Amkina storten. Niet zonder succes. „We hebben toen heel veel gasten gehad. Langzamerhand waren we ook weer bezig met het maken van connecties voor de mode. Er waren ook geïnteresseerden die een modeshow met ons op wilden zetten. Daar waren we tot het einde van vorig jaar mee bezig”, vertelt Marije aan AD.

Waarom zijn ze dan teruggekeerd? Marije en Ovan liepen tegen een berg bureaucratie aan. Zo wilden ze graag het huis op hun naam krijgen, maar leek dat onmogelijk. ,,Iedereen die betrokken was, heeft met man en macht geprobeerd om het huis op onze naam te krijgen, maar na twintig maanden was het nog steeds niet zo ver. In Nederland ga je pas in het huis als het van jou is, maar wij hadden alles al verbouwd en woonden er al terwijl het nog steeds niet van ons was. We waren op zoek naar de geruststelling dat het rond zou komen.”

Daar voegt ze aan toe: „,,Je werd keer op keer teleurgesteld. Ons modebedrijf stond on hold, want we wilden ons atelier in Nederland pas naar Italië halen als alles hier geregeld was. ‘Domani, domani’, zeiden ze maar. Maar ook ‘morgen, morgen’ kwam het er niet.”

Dit heeft het stel uiteindelijk dan ook doen besluiten terug te keren naar Nederland. Inmiddels hebben ze een winkelruimte gevonden in Heerenveen en hebben ze zich volop op hun nieuwe project gestort. Toch hebben ze geen spijt van het Italiaanse avontuur. „We hebben keihard gewerkt en kosten gemaakt, ja, maar we hebben daar zo veel voor teruggekregen. We hebben vrienden gemaakt, met hart en ziel geprobeerd werk te creëren voor mensen in het dorp - die daar ook van hebben geprofiteerd - en genoten van de levensstijl. Zoals een buurman die bijna elke dag verse groente kwam brengen en ook nemen mensen écht de tijd voor elkaar, waardoor je soms de hele dag bezig bent met koffie drinken met mensen in de buurt. Dat gaan we erg missen.”