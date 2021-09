’Patrick Dempsey bezorgde Grey’s Anatomy-collega’s PTSS’

Voor het boek interviewde Entertainment Weekly-reporter Lynette Rice cast- en crewleden van Grey’s Anatomy. Die vertellen dat Dempsey in de eerste jaren van de serie juist heel geliefd was op de set, maar dat dat zo rond het tiende seizoen omsloeg.

Uit een voorpublicatie van The Hollywood Reporter blijkt dat voormalig producent James D. Parriott in het boek zegt: „Er waren HR-issues. Niets seksueels, maar hij terroriseerde de set min of meer. Sommige castleden liepen er vormen van PTSS door op. Hij had macht op de set, hij wist dat hij de productie kon stilleggen en mensen bang kon maken. Ik denk dat hij gewoon klaar was met de show.”

Geld

Ook Dempsey zelf komt in het boek aan het woord. De acteur vertelt dat het werkschema hem opbrak, maar dat hij lang bij Grey’s Anatomy bleef voor het geld. „Het was moeilijk om nee te zeggen tegen zulke bedragen. Het is al heel wat dat je als acteur werkt, en dan ook nog eens bij zo’n bekende show, die over de hele wereld bekeken wordt en waarin je een personage speelt dat zo geliefd is. Dat was nogal wat om mee om te gaan, en om te laten gaan, want je weet nooit of je weer ander werk krijgt en of je weer succesvol zal zijn.”

Dempsey verliet de serie uiteindelijk in 2015. In het afgelopen seizoen keerde hij terug als Derek Shepherd in een droom van zijn televisie-echtgenote Meredith Grey (Ellen Pompeo).