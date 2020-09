Cate Blanchett: ik word liever acteur dan actrice genoemd

Aanleiding voor die uitspraak is de aankondiging van het filmfestival in Berlijn om voortaan alleen nog maar genderneutrale awards uit te reiken.

Een goed idee, vindt Blanchett. „Ik ben van de generatie waar het woord actrice bijna altijd in een negatieve zin gebruikt werd. Dus ik claim graag de andere kant.” Ze vervolgt: „Ik denk dat een goede prestatie een goede prestatie is, ongeacht de seksuele geaardheid van wie ze maakt.”

Blanchett is een uitgesproken activist in de strijd tegen genderongelijkheid in Hollywood.