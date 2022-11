Marc van der Linden ontslagen uit ziekenhuis

Marc van der Linden Ⓒ ANP/HH

Marc van der Linden is weer thuis, nadat hij in het ziekenhuis was opgenomen vanwege een herseninfarct. Dat laat de 53-jarige royaltywatcher weten aan RTL Boulevard, een van de programma’s waar hij als expert aan verbonden is.