De Bachelor: Haarstukjes vliegen nog net niet in het rond

In liefde en oorlog is alles geoorloofd, deze meiden gaan er hard in. Kies mij! Kies mij! Staat nog net niet op hun voorhoofd geschreven. Het heeft iets ongemakkelijks de eerste cocktailparty van Tony Junior met twintig vrouwen. Allemaal willen ze één van de felbegeerde rozen. Hoeveel dames er af gaan vallen is nog niet helemaal duidelijk, dat het een veldslag wordt wel. Hoe ga je je onderscheiden van de rest? Nou niet door voor te dringen dames!