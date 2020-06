Franse zanger Jean-Michel Jarre geeft VR-concert

Het concert draagt de naam Alone Together en zal zo’n veertig minuten duren. Om de show echt te kunnen beleven hebben kijkers VR-headsets als Oculus Rift, HTC Vive of Valve Index nodig.

In Parijs zal het concert live te volgen zijn in de tuin van het Palais-Royal. Het gaat om een ’silent broadcast’, zoals de organisatoren het noemen. De aanwezigen kunnen het geluid via een koptelefoon horen en de verrichtingen van Jarre volgen op een groot scherm.

De inmiddels 71-jarige Jean-Michel Jarre werd in de jaren ’70 bekend vanwege zijn album Oxygene. Daarvan werden er miljoenen verkocht.