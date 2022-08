Gitarist Casper Starreveld dankbaar voor laatste shows met ’Kensington-broeders’

„De laatste shows met deze broederschap”, schrijft Starreveld bij een aantal foto’s van de band. „Vanavond trappen we dit laatste hoofdstuk van deze geweldige en levensveranderende reis af. Ik ben zo immens dankbaar voor alles en heb zo ontzettend veel zin om jullie het beste afscheid ooit te brengen”, aldus de gitarist.

Kensington staat zaterdag in de Ziggo Dome in Amsterdam en treedt daar op 30 augustus en van 1 tot en met 4 september ook nog op. Daarna stopt Youssef als zanger van de band, die eerder al aangaf vanwege een „verschil in toekomstvisie” te willen vertrekken.