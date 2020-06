Thuis voor de buis geen straf

Niet op vakantie gaan naar het buitenland heeft ook zo z’n voordelen. Ⓒ foto 123RF

De prachtige sportzomer viel in het water, en ook zomerklassiekers als Het Spaanse dorp werden geannuleerd. Toch hoeven we tijdens de vakantie in eigen land niet naar een leeg scherm te turen - al heeft de ene zendergroep een iets karigere programmering dan de ander. Wij zetten ze op een rij aan de hand van een aantal uitdrukkingen.