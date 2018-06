Lamar Odom wil niet meer in realityserie Kardashians

Lamar zou Kris Jenner hier al van op de hoogte hebben gesteld.

Een bekende van de familie vertelt aan RadarOnline dat Lamar, door zijn verschijning in de realitysoap, wordt uitgelachen door zijn basketbalcollega's. "Het enige wat het hem brengt is dat hij op een slechte manier in de publiciteit komt."

Eerder liet ook Kanye West al weten niet in beeld te willen komen in de serie.