Sterren onder de indruk van optreden Andrea Bocelli

„Het was het mooiste dat ik ooit heb gezien”, zegt actrice Kaley Cuoco snikkend in een video in Instagram Stories. „Bedankt Andrea Bocelli. Dit was fantastisch.”

Tussen de inmiddels bijna 27 miljoen kijkers zaten nog meer bekende namen. Onder anderen Kim Kardashian en Hugh Jackman hebben het optreden gezien. „Dit was een geweldig cadeau en precies wat we nodig hadden”, schrijft Jackman op Instagram.

Bocelli zong begeleid door een organist meerdere nummers in de imposante Duomo di Milano. Hij sloot zijn optreden af door buiten het gebouw Amazing Grace ten gehore te brengen terwijl beelden werden getoond van vrijwel uitgestorven straten in wereldsteden als Parijs en New York.