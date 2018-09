Vanessa Hudgens zonder beha op première

De bloedmooie actrice was op de loper op Leicester Square het middelpunt van de aandacht.

Hudgens droeg een prachtige en bovendien elegante jumpsuit en liet daarom haar beha lekker in het hotel liggen. Tijdens de première kreeg ze gezelschap van collega's Nicolas Cage en Nathalie Emmanuel.

Vanessa speelt in The Frozen Ground een jonge prostituee. De film is gebaseerd op het verhaal van een psychopaat die de moord op zeventien meisjes in Alaska bekende, evenals de verkrachting en ontvoering van meer dan dertig anderen.