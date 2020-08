Cardi B publiceert naaktfoto Melania Trump op Twitter na ruzie

Na afloop van Melania Trumps speech op de Republikeinse Conventie schreef DeAnna Lorraine op Twitter: „Amerika heeft veel meer vrouwen nodig zoals Melania en véél minder zoals Cardi B.”

Daar was Cardi B niet van gediend. „Was zij niet net diegene die haar eigen WAP verkocht?”, antwoordde ze. WAP is een letterwoord dat staat voor Wet Ass Pussy en is een verwijzing naar haar nieuwe nummer. De tweet is ook een verwijzing naar de geruchten dat Melania ooit als escort heeft gewerkt. De first lady heeft dat altijd ontkend, maar Cardi B ging nog een stapje verder en zette een gecensureerde naaktfoto van Melania online.