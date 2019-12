Ricky Koole neemt afscheid in laatste show

„Dat was het... Ricky op zondag. Mijn radio-programma is na 4,5 jaar gestopt. Jammer... dank voor het luisteren en voor de ontzettend fijne en lieve reacties”, twittert Ricky.

Begin november kondigde ze haar afscheid aan. „De publieke omroep moet veel bezuinigingen en dat betekent dat er programma’s moeten vervallen en nieuwe ideeën niet gerealiseerd kunnen worden. Dat is ontzettend jammer omdat daardoor alleen het nodige blijft en er geen ruimte meer is voor een fijn muziekprogramma”, schreef Ricky, die ook actief is als zangeres en actrice, destijds op haar website.

„Ik vond het heerlijk om bijna vijf jaar lang een podium te hebben waar ik alles mocht draaien wat ik wilde. Dat is vrij uniek in radioland en leverde veel ruimte op voor nog onbekende Nederlandse artiesten en bands, voor Americana, maar ook voor oude jazz en soul bijvoorbeeld.”