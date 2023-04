Premium Het beste van De Telegraaf

Recensie Musical ’Grease’ moet het vooral hebben van de knallende dansscènes

Door Esther Kleuver Kopieer naar clipboard

Het knettert niet echt op de bühne tussen Sandy (Danique Graanoogst) en Danny (Tristan van der Lingen). Ⓒ Roy Beusker en Annemieke van der Togt

Grease mag dan vet of smeer betekenen, de première in het Amsterdamse DeLaMar Theater verliep maandagavond allesbehalve gesmeerd. Nog voordat de voorstelling was begonnen, klonk er een doffe knal en doofden de lichten op de bühne. Doorgeslagen stoppen bleken de boosdoener en pas zo’n vijftig minuten later kon de show alsnog van start gaan.